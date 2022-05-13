Илькин Шафиев, обозреватель haqqin.az 02:06

«Черная вдова» ИГИЛ - именно так турецкие СМИ окрестили азербайджанку Улькер Мамедову, дочь азербайджанского офицера, вышедшую замуж за террориста. Мамедова дала заочные показания на судебном процессе под делу о чудовищном теракте в Анкаре, совершенном фанатиками ИГИЛ 10 октября 2015 года. По данным турецкой прессы, женщина является вдовой Мустафы Докумачи, одного из организаторов теракта и лидера так называемой «группы Докумачи», которая входила в ИГИЛ. Сообщается, что Докумачи был убит в 2020 году в Идлибе, после чего Мамедова вернулась в Турцию, где добровольно сдалась правоохранительным органам. Мамедова с самого начала выразила готовность сотрудничать со следствием, обвинений против нее выдвинуто не было и в судебном процессе она участвует в качестве свидетеля.

Улькер Мамедова родилась в 1987 году в Губадлы. Ее отец, Шахмурад Мамедов, полковник азербайджанской армии и участник Первой карабахской войны. В Турцию женщина перебралась после знакомства в социальных сетях с Мустафой Докумачи, за которого впоследствии вышла замуж. Позже Докумачи присоединился к ИГИЛ и переехал в Сирию вместе с женой-азербайджанкой. Выступая в суде Анкары, Мамедова заявила, что ничего не знала о причастности её мужа к теракту, унесшему жизнь десятков людей. «В день теракта, 10 октября 2015 года, мы находились в Сирии, Мустафа восстанавливался после ранения, и я была рядом с ним, - заявила Улькер Мамедова. - С марта по май того года муж воевал против отрядов РПК (Рабочей партии Курдистана – ред.) и получил ранение в перестрелке в городе Тель-Абьяд. После этого мы перебрались в город Табка. К нам в дом навестить раненого мужа приходили какие-то молодые люди. Я их не видела, поскольку не могла выходить из комнаты в присутствии незнакомых мужчин. Когда стало известно о теракте, мы с Мустафой и еще одиннадцать семей жили в корпусе местной больницы. И только через десять дней узнали из новостей, что молодой человек устроил бойню в Анкаре». Мамедова подтвердила, что Юнус Эмре Алагёзу, один из двух террористов-смертников, устроивших теракт, лично знал Мустафу Докумачи.

«После теракта Мустафа показал мне фото Юнуса, - продолжала Мамедова. – Муж сказал, что очень опечален его смертью и даже обругал Багдади (Абу Бакр аль-Багдади, лидер ИГИЛ, ныне покойный, - ред.) за то, что тот послал такого человека на смерть». Мамедова сообщила суду, что вернулась в Турцию в марте 2015 года. В то время ИГИЛ контролировал большую часть границы Сирии с Турцией, и террористы создали на ней свои КПП. Женщина рассказала, что боевики ИГИЛ проверяли ее на границе, хотя турки пропустили Мамедову в страну без вопросов. «Пробыв некоторое время в Турции, я вернулась в Сирию и в январе 2018 года решила бежать и от ИГИЛ, и от своего мужа, - продолжала Мамедова. - Но меня похитили террористы РПК. Муж пытался вытащить меня оттуда, чтобы вернуть в Идлиб, но я этого не хотела и очень надеялась, что меня вызволит моя страна, Азербайджан. Но они не стали вести переговоры с РПК. Через два года мне удалось сбежать от курдов и вернуться к мужу».