Российским космонавтам не разрешат летать на американских кораблях

Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин оценил американские космические корабли Boeing Starliner. Он заявил, что российские космонавты не полетят на этих самолетах из-за их ненадежности.

Рогозин отметил, что Boeing Starliner запускаются аварийно, поэтому ведомство не намерено рисковать жизнями космонавтов. При этом глава "Роскосмоса" подчеркнул, что российские специалисты не полетят на указанных кораблях, даже если удастся договориться с НАСА о перекрестных полетах - когда одним из членов экипажа российского "Союза МС" становится американский астронавт, а в состав экипажа американского Crew Dragon входит российский космонавт.

"Он аварийно слетал в первый раз. Второй раз вообще не смог летать. Сейчас они попытаются его запустить, но на него мы точно никого не посадим из наших космонавтов. Мы не можем рисковать их жизнями", - оценил Рогозин корабль Boeing Starliner.