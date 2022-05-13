Ульвия Худиева, собкор 02:15

Для жителей сел Джаирли и Чалов Гобустанского района, где проживают более четырех тысяч человек, приход весны и лета традиционно означает обострение проблемы, с которой они сталкиваются годами - нехватка питьевой и поливной воды. Впрочем, одним словом - «нехватка» невозможно полностью описать картину, на которой поселки Джаирли и Чалов в теплые времена года напоминают планету Арракис из знаменитого романа Фрэнка Герберта.

Как и в окрестных селах, основным источником средств к существованию здесь всегда было сельское хозяйство. Однако дефицит воды окончательно разорил фермы и оставил сельчан без средств к существованию. По их словам, если ситуация не изменится, то уже в ближайшее время два этих села опустеют - жить в Джаирли и Чалове никто не хочет. Местные колодцы пересохли, и жители вынуждены тратить значительную часть кровно заработанных денег на покупку воды, которую привозят в больших грузовиках, зачастую в долг. Так что большая часть сельчан – хронические должники водителей машин.

Не имея возможности найти воду, чтобы напоить свой скот, жители сел продают его за бесценок. Многие в поисках лучшей жизни покидают дома и пускают корни в других селах и поселках вокруг Баку. Ширзад Ибрагимов, житель Джаирли, рассказал, что в советское время вода в село подавалась из родников по железными трубами с помощью насосов и подземных бассейнов. Однако после распада СССР вся эта инфраструктура осталась без присмотра и пришла в негодность. «Раньше ситуация по части обеспечения водой у нас была лучше, чем в окрестных селах. Но за последние несколько лет скважины пересохли, а грунтовые воды откачали, - жалуется Ибрагимов. - Причем в другие села водопровод уже проложили, а нам госструктуры советуют набраться терпения. Вначале мы регулярно обращались с просьбами во все инстанции, а потом поняли, что это бесполезно, и прекратили все усилия…»

Другой житель села, Гюльверди Ахмедов, рассказал, что, потеряв надежду на местные власти, население решило обратиться к небесным силам. Отчаявшиеся сельчане собираются у святынь и просят Всевышнего ниспослать им дождь. «В селе работают две «водовозки», причем у каждого водителя имеется при себе долговая книжка, - описывает ситуацию Ахмедов. – Далеко не все могут позволить себе покупать воду за наличные, поэтому берут её в кредит. Пенсионеры тратят на воду всю свою пенсию, а порой даже и её не хватает…» Он добавил, что одной партии воды ему и семье его сына хватает максимум на 5-6 дней. Летом потребность в воде возрастает и на нее тратится не менее 150-200 манатов в месяц.

Кямал Гасанов, участник Первой карабахской войны, рассказал, что несколько раз перенес операцию на сердце и в данный момент безработный. «Мы пытались держать скот и зарабатывать на жизнь, но для этого нужна вода, - говорит он. — Вот и ломаем голову, кого напоить раньше – себя или животных?..» Житель села Чалов Сарван Джабраилов из-за отсутствия воды потерял целое пшеничное поле. «Нам нужно срочно переезжать, здесь вообще нет возможности заработать. Но как переезжать в таком возрасте? Как построить новый дом?» — разводит руками Джабраилов. Габиль Ахундов, представитель исполнительной власти в селе Джаирли, подтвердил, что самой большой проблемой двух гобустанских сел является вода. «Недавно глава исполнительной власти Гобустанского района встречался с жителями и выслушал их жалобы. Мы неоднократно писали обращения в «Азерсу». Безрезультатно», - говорит он.