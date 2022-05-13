Джейхун Наджафов, собкор 02:28

В турецком издательстве «Bengü» вышла на азербайджанском языке книга известной иранской публицистки Meхсы Мехдили (Мехтизаде) «Южный Азербайджан в 44-дневной войне», посвященная событиям в иранском Азербайджане в период Второй карабахской войны.

Наступление азербайджанской армии всколыхнуло самосознание по ту сторону Аракса Широкой публике Азербайджана известны лишь отрывочные сведения о том, как в ходе 44-дневной войны поддерживали свою историческую Родину азербайджанцы Ирана. В частности, на youtube есть видео собравшихся на границе с Джебраилом жителей иранских приграничных городов, которые со слезами на глазах приветствуют азербайджанских солдат, освободивших Джебраильский район. Есть также видео азербайджанцев, танцующих в день освобождения Шуши на улицах Тегерана. Вот, собственно, и все! В интервью haqqin.az Мехдили рассказала, что попыталась передать всю полноту сопереживаний азербайджанцев Ирана освободительной войне в Карабахе. Оккупация Карабаха и связанные с ней события оказывали на общественное сознание южных азербайджанцев такое же тягостное, гнетущее воздействие, как и на всех граждан Азербайджана. Не случайно начало 44-дневной войны и прорыв 27 сентября азербайджанской армией обороны армян буквально всколыхнули национальное самосознание южных азербайджанцев.

«Официальная позиция иранских властей по отношению к 44-дневной войне была, как известно, идентичной позиции Армении, - отмечает Meхса Мехдили. - Мало того, иранские СМИ передавали все новости о войне только из армянских информационных источников. В Тегеране рассчитывали, что атака азербайджанской армии быстро захлебнется, после чего власти с нескрываемым удовлетворением смогут констатировать "слабость вооруженных сил Азербайджана как следствие несостоятельности азербайджанского государства". Поэтому первые объективные, а не приукрашенные армянской пропагандой сообщения о начале боевых действий мы получали с телеграмм-каналов и от людей, которые смотрят азербайджанские телеканалы со спутниковых антенн. Сообщения с фронта моментально разносились по социальным сетям среди населения азербайджанских провинций. Все с замиранием сердца ждали, когда президент Ильхам Алиев объявит об освобождении от оккупации очередного города...»

Заговор молчания иранских газет По словам публицистки, любые попытки массовых акций солидарности этнических азербайджанцев Ирана с освободительной войной Азербайджана жестоко пресекались полицией ИРИ. Власти дали силовым ведомствам приказ не допускать даже малейших проявлений поддержки Баку жителями Тебриза, Урмии, Ардебиля, других городов. Но в итоге все ограничения привели к прямо противоположному эффекту – победоносная 44-дневная война стала мощным фактором пассионарности, толчком к дальнейшему развитию национального самосознания иранских азербайджанцев. Университеты Тебриза и других городов, в которых студенческая молодежь координировала проведение различных акций и проводила информационную работу со всеми доступными в Иране социальными медиа, стали координационными центрами политической поддержки Азербайджана. «Мы стали свидетелями самого настоящего «заговора молчания» иранских газет, телевидения и радиостанций, которые ни слова не говорили о победах азербайджанской армии, - свидетельствует Мехса Мехдили. – Мало того, они заполняли эфир таким массивом антиазербайджанской пропаганды, что непосвящённому могло показаться, что оккупантом на самом деле является вовсе не Армения, а Азербайджан. Словом, правда о событиях 44-дневной войны доходила до иранцев только через социальные медиа, противостоявшие машине государственной пропаганды и лжи…»

Мехса Мехдили рассказывает в своей книге о списках добровольцев, стремившихся воевать в рядах азербайджанской армии, которые передавались в посольство Азербайджана в Анкаре. По мнению иранских активистов, единственная возможность оказаться в рядах армии Азербайджа пролегала через Турцию. Если бы списки добровольцев попали в руки иранской спецслужбы СИПАХ, то им неминуемо грозила тюрьма. Аресты и избиения «Многочисленные попытки активистов организовывать митинги и пикеты в поддержку Азербайджана приводили лишь к арестам и жестоким избиениям протестующих, - вспоминает Мехса Мехдили. - Зато армянам разрешили, к примеру, организовать пикет перед посольством Турции, где произошло кровавое столкновение с участниками антиармянской демонстрации. В результате акции поддержки и солидарности с Азербайджаном переместились на стадионы, где проходили матчи тебризского футбольного клуба «Трахтур» и где полиция была бессильна, что-либо запрещать народу. Время матчей было заполнено многотысячными митингами с призывами, обращениями, лозунгами, плакатами… Южные азербайджанцы сумели доказать всему Ирану, что оккупация Карабаха - это оккупация земель всех азербайджанцев». По мнению публицистки, Карабахская война объединила не только азербайджанцев Ирана и Азербайджанской Республики, но азербайджанцев внутри провинций Ирана, среди которых власти много лет сеют семена раздора и взаимного недоверия. Особое место в книге уделено событиям на КПП Нурдуз-Мегри на ирано-армянской границе.

Российская боевая техника - на помощь Армении Как известно, иранские власти старательно скрывали прохождение грузов с российскими танками, «Градами» и БТР через территорию Ирана в Армению. Однако видео колонны грузовиков с оружием, снятое водителями из Тебриза, быстро распространилась по сетям. После чего местных жителей призвали через социальные сети и телеграмм-каналы блокировать дорогу на КПП, преградив тем самым продвижение машин с оружием. В результате молодежь, приехавшая в Нурдуз из разных провинций Ирана, перекрывала движение автотранспорта с вооружениями вплоть до конца 44-дневной войны. На пограничном пункте был организован круглосуточный пикет, люди сменяли друг друга, не давая грузовикам выехать за территорию Ирана. Несколько раз иранская полиция пыталась разогнать пикеты, но даже несмотря на жестокие столкновения с силовиками дорога к КПП оставалась заблокированной. Когда же иранские полицейские открыли огонь по пикетчикам, молодежь в ответ начала крушить и поджигать грузовики с оружием… «В конце концов водители грузовиков разбежались в страхе за свою жизнь, а фуры с оружием были отбуксированы тягачами вглубь страны, - говорит Мехса Мехдили. – А наши ребята до самого конца войны контролировали ирано-армянскую границу, не давая российской военной технике попасть в Армению через Нурдуз». По словам Мехдили, взятие Шуши отметил весь иранский Азербайджан, на улицы Тегерана и других городов вышли все азербайджанцы. «Вторая Карабахская война окончательно сформировала нашу национальную, культурную и общественную психологию», - подчеркнула публицистка.