Коррумпированный глава исполнительной власти не дотрагивался до денег

Корреспондент haqqin.az сообщает, что и накануне продолжился допрос свидетелей. Вначале выступил Газанфар Фараджев, местный рабочий и мастер по ремонту. В своих показаниях он сообщил, что не обращался в Центр занятости DOST с просьбой о приеме на работу. Аналогичные показания дал и другой свидетель, Хаял Гаджиев. Свидетель, ранее заявивший, что был рабочим на сахарном заводе в Имишли, сказал, что не обращался в Центр занятости DOST для устройства на работу и в настоящее время не работает.

Житель Имишлинского района Ахмед Гасанов заявил в суде, что нигде не работал, не знал Вильяма Гаджиева лично, не заключал трудовых договоров с Центром DOST и не обращался в исполнительную власть за финансовой помощью. «Я потом попал в аварию, инвалид, перенес операцию, был под наркозом и многого не помню», - уточнил он.

Из-за несоответствия показаний Гасанова были оглашены показания, данные им следствию. На следствии 20 октября 2020 года Гасанов заявил, что в 2015 году он обращался в органы исполнительной власти в связи с болезнью: «Мой брат Агиль помогал с оформлением документов. Он сказал, что мне нужно будет отдать часть перечисленных мне денег. Я обналичил перечисленные на мой счет 8000 манатов и отдал Агилю 7200 манатов. У меня осталось всего 800 манатов».

Согласно показаниям свидетеля, исполнительная власть перечисляла ему деньги несколько раз: «В 2016 году на мой счет в связи с болезнью было переведено 4000 манатов. 400 манатов я взял, а остальное отдал Агилю. В следующий раз перевели 6000 манатов, из которых мне досталось только 600». На уточняющие вопросы в ходе заседания свидетель не ответил, сославшись на провалы в памяти ввиду инвалидности.

Эльмар Керимов, адвокат Вильяма Гаджиева, подал ходатайство об исключении показаний свидетеля из списка доказательств. Ходатайство не было вынесено на обсуждение.

Затем показания дал житель района Талех Ширалиев. Он сказал, что не знает Гаджиева и обращался к своему родственнику Мехману Исмайлову, главе муниципалитета, с намерением получить разрешение на открытие магазина. «Я не разбираюсь в документах. Поэтому обратился к своему родственнику Мехману. Уплатил только государственную пошлину. Точную сумму не помню. Платил частями». Свидетель заявил, что до суда никогда не видел Вильяма Гаджиева и не бывал в здании исполнительной власти.

Судебный процесс продолжится 16 мая.