Британская разведка: Россия потеряла треть наземных сил, задействованных в Украине

Наступление России на Донбассе потеряло темп и значительно отстало от графика. Россия не смогла достичь значительных территориальных достижений за последний месяц, сохраняя при этом стабильно высокий уровень истощения. Об этом сообщает разведка Великобритании.

"Сейчас Россия, вероятно, потеряла до трети сухопутных боевых сил, вовлеченных в Украине с февраля", - говорится в сообщении.

Несмотря на мелкие первоначальные достижения, Россия не смогла достичь значительных территориальных достижений за последний месяц, одновременно понеся большие потери. Разведка Британии прогнозирует, что эти потери, скорее всего, будут усиливаться утратой критических факторов, таких как мостовое оборудование и разведка, наблюдение и разведывательные беспилотники.

Оборудования для переправ не хватало российским войскам с самого начала войны, замедляя и уменьшая наступательный маневр. Россияне также испытывают потребность в большем количестве беспилотников.

"В нынешних условиях вряд ли Россия резко ускорит темпы продвижения в течение следующих 30 дней", - прогнозирует британская разведка.