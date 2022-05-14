Экзамены для 14 тысяч школьников в Азербайджане

Государственный экзаменационный центр 15 мая проведет очередные экзамены по общему (9-летнему) уровню среднего образования. Как передает ГЭЦ, экзамены пройдут в 15 городах и районах с участием 14 112 человек.

В целом для управления экзаменами назначены 59 общих руководителей, 174 руководителя экзаменов, 1332 преподавателя, 132 сотрудника режима пропуска и 59 представителей зданий.

Экзамены будут организованы в Баку, Шеки, Ленкорани, Гяндже, Сумгаите, Мингячевире, Ширване, Апшеронском, Шамкирском, Бардинском, Сабирабадском, Гейчайском, Джалилабадском, Хачмазском районах и Нахчыванской АР.