По инициативе Фонда Гейдара Алиева начался Бакинский марафон-2022. Массовый забег, который проводится уже пятый раз под лозунгом "Победи ветер", в этом году пройдет по другому маршруту.

Старт и финиш марафона, который растянется на 21 километр, будет на Площади Государственного Флага. Таким образом, участники начнут забег с Площади Государственного флага, передвигаясь вдоль Приморского бульвара — Бакинского международного морского вокзала — проспекта Нефтчиляр – Бакинского бульвара, Белый город — улицы Хагани Рустамова – Бакинского бульвара, Белый город — проспекта 8 Ноября, части улицы Юсифа Сафарова — пересечения улиц Афияддина Джалилова и Узеира Гаджибейли — моста Джаваншира — улицы Узеира Гаджибейли — проспекта Нефтчиляр (Дом правительства, Музейный центр, Кукольный театр, Девичья башня, площадь Азнефть) – Бакинского фуникулера — Баиловского круга – Бибиэйбатской дороги (Дворец водных видов спорта) – Приморского бульвара (задняя часть Дворца водных видов спорта, Baku Crystal Hall), завершат его на Площади Государственного флага.

Отметим, что на Бакинский марафон-2022 зарегистрироваись около 15 тысяч участников.