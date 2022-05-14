В России столкнулись с дефицитом моторных масел

Автодилеры в России столкнулись с нехваткой фирменных моторных масел после приостановки поставок импортных компонентов для их производства, сообщает газета «Известия» со ссылкой на отраслевые источники.

Они констатировали, что в России не выпускаются присадки для выпуска смазочных материалов, а их поставки из западных стран затормозились из-за перебоев в логистике.

Впрочем, указали в Минэнерго РФ, у предприятий остались запасы необходимых компонентов, а позже они могут перейти на их аналоги из азиатских государств.

В министерстве заверяют, что дефицита масел в России не возникнет. Причем в Минпромторге выразили готовность скорректировать список брендов, попадающих под параллельный импорт.

Ранее газета «Коммерсант» отмечала, что автомобильные запчасти с начала экономического кризиса в России, вызванного западными санкциями из-за военной операции РФ на Украине, подорожали за март–апрель в среднем на 30%. Сложности с поставками в РФ привели к существенному дефициту бамперов, стекол и фар, из-за чего цены порой вырастали в 6 раз относительно рекомендованных уровней. Кроме того, наблюдаются проблемы и с поставками электроники для автомобилей.