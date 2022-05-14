Защитников «Азовстали» решили сжечь зажигательными снарядами

Советник городского главы Мариуполя Петр Андрющенко сообщает, что российские военные применили против защитников на "Азовстали" то ли зажигательные снаряды, то ли фосфорные бомбы.

“Вчера они впервые применили против защитников Мариуполя зажигательные или фосфорные бомбы (вывод оставим специалистам). Сами россияне утверждают, что были применены зажигательные снаряды 9М22С с термитными слоями. Температура горения около 2-2,5 тысяч градусов по Цельсию. Горение остановить почти невозможно", - сказал он.