Скончался бывший глава общины горских евреев Баку

Ушел из жизни бывший председатель общины горских евреев Баку Семен Борисович Ихиилов. Об этом на своей странице в социальной сети написал раввин Замир Исаев: «Только что сообщили, что, к сожалению, скончался легендарный человек с большой еврейской душой, лауреат ордена "Шохрат", наш многоуважаемы аксакал, бывший председатель общины горских евреев города Баку Семён Борисович Ихиилов. Семен Борисович скончался как праведник: в святой Шаббат».

Семен Борисович Ихиилов родился 9 декабря 1940 года в поселке Красная Слобода Губинского района. В 1957 году окончил Бакинскую среднюю общеобразовательную школу №171, а спустя год по комсомольской путевке поехал на казахстанскую целину. Работал грузчиком, бетонщиком, арматурщиком, мастером на заводе железобетонных изделий города Кустанай. Окончил строительный техникум и инженерно-строительный институт, получил специальность инженера-строителя. Вернулся в Азербайджан, трудился мастером, начальником строительного управления. Был проектировщиком в организации, выполнявшей заказы Министерства обороны СССР. Награжден орденом Трудового Красного Знамени и медалью «За освоение целины». В 2000 году общенациональный лидер Гейдар Алиев удостоил Семёна Ихиилова высшей награды Родины - ордена «Шохрат» («Слава»).

На протяжении многих лет он возглавлял религиозную общину горских евреев Баку и играл заметную роль в общественно-политической жизни Азербайджана.