Синоптики обещают дожди
Обнародован прогноз погоды на 16 мая. Как сообщили в Национальной гидрометеорологической службе, завтра в Баку и на Абшеронском полуострове местами ожидаются кратковременные дожди. Северо-западный ветер днем усилится. Температура воздуха составит ночью 14-17° тепла, днем 19-22° тепла, в Баку ночью 14-16° тепла, днем 19-21° тепла.
Атмосферное давление повысится с 758 мм до 762 мм ртутного столба.
Относительная влажность воздуха составит 60-70%.
В районах Азербайджана ожидаются местами грозы, временами дожди. Ночью и утром туман. Западный ветер днем местами усилится.
Температура воздуха составит ночью 11-16° тепла, днем 20-25° тепла, в горах ночью 1-6° тепла, днем 5-10° тепла.