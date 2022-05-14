Партия Левона Тер-Петросяна: Пашинян ответил ерундой на принципы Алиева

В своем комментарии в соцсети Facebook под заголовком «Шесть пунктов ни о чем» Зурабян пишет, что посол по специальным поручениям Никола Пашиняна – Эдмон Марукян наконец обнародовал состоявшую из шести пунктов позицию Армении по обсуждаемому с Азербайджаном мирному соглашению.

Зампредседателя возглавляемой экс-президентом Армении Левоном Тер-Петросяном партии «Армянский национальный конгресс» Левон Зурабян обрушился с критикой на власти Армении из-за их позиции на переговорном процессе с Азербайджаном.

«Каким должен быть ответ Армении по канонам дипломатии? Это довольно просто: Ереван должен был представить видение или проект по тому же мирному соглашению, представление армянской стороны, как должно выглядеть это соглашение. И вот наше правительство торжественно объявило, что представило 6 ответных пунктов, а вчера через Марукяна озвучило и их содержание. И что выяснилось? Выяснилось, что Армения понятия не имеет, что она хочет включить в мирное соглашение или что хочет изменить в предложениях Азербайджана», - считает Зурабян.

Зурабян напоминает, что суть предложенных Азербайджаном пунктов заключается в следующем: 1) взаимное признание территориальной целостности; 2) исключение территориальных претензий; 3) исключение применения силы и угроз безопасности; 4) демаркация, делимитация и установление дипломатических отношений; 5) разблокирование коммуникаций. Иными словами, Азербайджан предложил свое видение или проект будущего мирного договора, свое представление о том, каким должен быть этот договор.

«Мы еще раз убедились, что сегодня в Армении далекая от понимания дипломатии, в прямом смысле слова, недееспособная власть», - пишет политик.

По его словам, детальное изучение ответа Армении показывает, что вместо собственных предложений или идей по условиям соглашения Армения представила:

ОДИН «МУННАТ» (недовольство) в адрес неназванного посредника-сопредседателя из-за которого письмо, отправленное Азербайджаном 21 февраля, якобы дошло до Армении с 20-дневным опозданием - 11 марта;

КОНСТАТАЦИЮ исторического факта, который, по мнению авторов, доказывает, что, присоединившись к заявлению о создании СНГ, Армения якобы уже в 1991 году признала территориальную целостность (и так и осталось непонятным, готова ли Армения включить пункт о взаимном признании территориальной целостности в текст соглашения или нет);

УТВЕРЖДЕНИЕ о «принципиальной важности» для армянской стороны вопроса окончательного статуса Нагорного Карабаха, в котором не сказано, какой статус или какой механизм предлагает Армения для решения этого вопроса в будущем (это утверждение даже нельзя рассматривать как предложение включить вопрос статуса в переговоры);

ПОДТВЕРЖДЕНИЕ, что для армянской стороны «важно» выполнение обязательств, закрепленных в трех Трехсторонних заявлениях в формате Россия - Армения - Азербайджан, что не может даже рассматриваться как требование выполнить эти обязательства или предварительное условие для начала переговоров, или, по крайней мере, требование включить этот вопрос в повестку дня;

ИНФОРМАЦИЮ о том, что армянская сторона обратилась к сопредседателям Минской группы ОБСЕ с предложением организовать переговоры (довольно маразматичное поведение, учитывая неспособность сопредседателей к совместным действиям в нынешнем состоянии отношений Россия - Запад).

«Как видим, армянские власти в ответном письме вроде бы ничего не сделали. Они высказывали свое отношение к ведущимся переговорам, сделали сомнительные исторические экскурсы, мягко намекнули на невыполнение обязательств другими участниками переговоров, внесли романтические предложения по организации переговорного процесса. Одним словом, они сделали все, кроме того, что от них требовалось в этом серьезном процессе, имеющем решающее значение для Армении. Они не представили ни Азербайджану, ни международному сообществу, какие решения предлагает Армения. Над этим жалким ответом даже поиздевался министр иностранных дел Азербайджана Байрамов, который на примере первого представленного пункта спросил, при чем здесь предложение Армении», - написал он.

Зурабян добавил, что в этой ситуации, пока в Армении нет компетентного, ответственного правительства, владеющего элементарными навыками дипломатии, единственная реальная надежда в этом процессе пока состоит в том, что интересы и планы сверхдержав совпадут с национальными интересами Армении.

«Но это, конечно, очень изменчивый и очень теоретический шанс», - отметил он.