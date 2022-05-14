Глава МИД Украины помечтал о суде над Путиным

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба считает, что одним из итогов завершения войны РФ против Украины должен стать процесс в Международном уголовном суде. Об этом он заявил в интервью Bild am Sonntag.

Кулеба среди прочего заявил, что считает нормальным продолжение переговоров с РФ ради перемирия.

«Нет ничего плохого в договоренности о прекращении огня, если это первый шаг к решению проблемы, шаг к освобождению украинской территории, – заявил он. – Но мы не позволим дипломатии просто продлить наши страдания и просто отложить следующий этап войны».

В то же время он подчеркнул необходимость преследования виновных в военных преступлениях, вплоть до высшего руководства РФ.

«Я хочу сидеть в зале суда в Международном уголовном суде и хочу видеть Путина на скамье подсудимых», - сказал министр.