Генштаб Украины рассказал о новых потерях России

В Украине за сутки уничтожили еще 200 российских солдат, и общее количество ликвидированных противников теперь составляет приблизительно 27 400 человек.

«В нашей стране также уничтожили еще два танка, 24 боевые бронированные машины и четыре артиллерийские системы», - сообщил Генеральный штаб Вооруженных сил Украины в Facebook.

По его данным, также была ликвидирована одна вражеская система противовоздушной обороны, один вертолет, пять беспилотников оперативно-тактического уровня и 28 единиц автомобильной техники.