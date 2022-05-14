Турция будет производить танки, неуязвимые для Javelin

Турция запустит серийное производство собственного перспективного боевого танка Altay в течение двух лет. Сейчас машина проходит испытания, новость телеканала CNN Türk публикует ТАСС.

По данным телеканала, 65-тонный танк будет оснащен системой активной защиты, которая сделает машину неуязвимой для самых современных противотанковых ракетных комплексов, таких как Javelin. На финальный стадии находится создание двигательной установки местного производства.

Помимо этого, Altay оснастят броней нового поколения, дальность его стрельбы составит 8 километров. Военнослужащие будут управлять танком с помощью компьютерной системы.

Департамент оборонной промышленности Турции и компания ВМС подписали контракт на производство новых танков в 2018 году — его оценили на сумму 500 миллионов долларов. На первом этапе работы запланирован выпуск 250 танков, всего Анкара намерена произвести одну тысячу боевых машин и начать работу над безэкипажными вариантами.