В НАТО уверены, что смогут договориться с Турцией

Замгенсека НАТО Мирча Джоанэ считает, что удастся найти консенсус с Турцией по вопросу вступления в альянс Финляндии и Швеции.

«Турция выразила свою озабоченность. Уверен, условия для компромисса будут найдены», - заявил представитель альянса, слова которого приводит «Анадолу».

Перед заседанием глав МИД НАТО в Берлине, куда он приехал вместо генсека альянса Йенса Столтенберга, заразившегося коронавирусом, Джоанэ сообщил СМИ, что переговоры с Турцией по данной теме накануне носили открытый и конструктивный характер.

«Турция является важным союзником и выразила озабоченность, которая решается между друзьями и союзниками. И я уверен, если эти страны (Швеция и Финляндия) решат - а это, как я понимаю, произойдет в ближайшие дни - сообщить о своем стремлении к членству в НАТО, мы сможем найти условия для достижения консенсуса», - заявил замгенсека НАТО.