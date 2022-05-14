Финляндия официально решила вступить в НАТО

Президент Финляндии Саули Ниинистё заявил, что страна официально решила вступить в НАТО и подать заявку на членство. Трансляцию выступления главы государства и премьер-министра Санны Марин ведет пресс-служба президента.

«Сегодня президент и комитет по внешней политике и политике безопасности решили, что Финляндия подаст заявку на членство в НАТО», — сказал Ниинистё.

По словам главы правительства, это решение является историческим. «Как член НАТО мы также будем нести ответственность за безопасность Североатлантического альянса в целом», — добавила Марин.

Решение о вступлении в альянс будет обсуждаться в финском парламенте в понедельник, 16 мая.