Сербии обидно за Украину и Косово

Западные государства заявляют, что не согласятся с изменением границ Украины, однако при этом перекраивают границы Сербии, призывая к независимости Косово, заявил сербский президент Александар Вучич в эфире телеканала TV Prva.

«Они говорят, что никогда не примут изменение границ Украины даже на пядь. Правда? Зато будут участвовать в разрушении национального суверенитета Сербии и говорить нам о Косово как о "сердце Европы" и отдельной стране», — обвинил Вучич коллективный Запад.

По словам главы государства, Сербия защищает свою территориальную целостность и продолжит это делать. Он поинтересовался, как западные государства могут ожидать, что страна отречется от этих принципов, одновременно призывая Украину этого не делать. «От нас требуете любой ценой признать, а от них — любой ценой не признавать», — упрекнул политик, в частности, страны «Большой семерки» (G7).