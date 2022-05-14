Президента Сомали выбирают в ангаре аэропорта

Президентские выборы начались в воскресенье в столице Сомали. Как передает ТАСС, об этом сообщил портал Garowe.

Они проходят в условиях комендантского часа, который был объявлен накануне вечером и продлится до утра 16 мая.

Нового президента Сомали на четырехлетний срок изберут 329 депутатов нижней и верхней палат парламента. Для голосования они собрались в ангаре международного аэропорта имени Адена Адде сомалийской столицы Могадишо, обычно используемом ВВС страны и окруженном специальным бетонным забором, способным выдерживать направленные взрывы террористов. Ангар усиленно охраняется бойцами миротворческого контингента Африканского союза (АС) и расположен в зоне повышенной безопасности "Кэмп Халане", где также находятся главная база миротворцев АС, иностранные посольства и миссии благотворительных организаций.