Чавушоглу: Турция не против расширения НАТО

Турция не возражает против расширения Североатлантического альянса, но выступает против поддерживающих террористов стран. Об этом заявил в воскресенье глава МИД республики Мевлют Чавушоглу на пресс-конференции в Берлине по итогам неформальной встречи руководителей внешнеполитических ведомств государств — членов НАТО.

«Мы не торгуемся, и это не элемент политического торга. Мы заняли совершенно четкую позицию. Она заключается в том, что [Финляндия и Швеция] должны полностью прекратить сотрудничество с террористическими организациями и отменить ограничения на поставки продукции оборонной промышленности в Турцию. Турция не возражает по поводу расширения НАТО, мы выступаем против тех стран, которые поддерживают террористов», — сказал министр.