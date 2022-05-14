Суд признал Томаса Джерарда Моутона, проживавшего в Нью-Джерси, виновным по четырем пунктам. Вынесение приговора Моутону было перенесено на декабрь.

По данным пресс-релиза Министерства юстиции США, Федеральный суд присяжных в Юджине (штат Орегон) завершил слушания по делу одного из пяти членов преступной группы, в которую также входил гражданин Азербайджана Ровшан Бахадур оглы Гасымов. Участников группы обвинили в организации аферы в Интернете, жертвой которой стал житель Роузбурга, штат Орегон.

Согласно судебным документам, 46-летний Каред Мак из Юты, один из членов группы, впервые связался со своей жертвой по электронной почте в июле 2015 года и предложил пожилому мужчине инвестиционные возможности с еженедельным доходом в 20 процентов. Как только «клиент» заинтересовался возможностью быстро разбогатеть, Мак направил его к своему «инвестиционному партнеру», Моутону, а уже тот связал жертву с другим членом банды, 39-летним Олабодом Олуканни из Нью-Йорка.

В течение нескольких месяцев Моутон и его сообщники систематически связывались по электронной почте с жертвой, убеждая мужчину присоединиться к «инвестиционной схеме с низким уровнем риска и высокой доходностью».

Инвестиции должны были пройти через партнера аферистов в Гонконге, где и оседали незаконно присвоенные деньги.

В конце концов потерпевший поверил обещаниям мошенников и в декабре 2015 года перевел миллион долларов на счет, открытый в одном из дубайских банков на имя гражданина Азербайджана Ровшана Бахадур оглы Гасымова.

Больше своих денег, равно как и обещанных доходов потерпевший не увидел. Зато Гасымов тут же снял со счета миллион долларов и потратил их на покупку золотых изделий в одном из ювелирных магазинов Дубая.

Согласно судебным документам, Мак, Олуканни и Гасымов уже признали себя виновными в мошенничестве и были осуждены. При этом не сообщается, когда и где судили гражданина Азербайджана.

Дело расследовалось агентами ФБР, а в качестве государственных обвинителей на процессе выступили помощники прокурора США Гэвин Б. Брюс и Уильям М. Макларен.