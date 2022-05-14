Генерал Валерик Кочарян призвал к третьей войне с Азербайджаном наш ответ Валерик-джану

Эльнур Мамедов, обозреватель haqqin.az

Армянское издание news.am цитирует экс-начальника Главного управления подготовки ВС Армении генерал-майора Валерика Кочаряна, заявившего, что Азербайджан понес в 44-дневной войне большие потери, а потому… торопится подписать мирный договор с Арменией.

Проще всего было принять этот «аналитический вывод» в качестве очередного продукта замутненного сознания ереванских пикейных жилетов и не принимать его всерьез. Но в данном случае речь идет не о бреднях городского сумасшедшего в кругу себе подобных, а об официальном заявлении кадрового армянского военспеца с генеральскими лампасами на галифе советского покроя. А здесь уже необходимы объяснения. Не для Кочаряна, естественно, который, конечно же, понимает, какую околесицу несет, а для тех его соотечественников, которые готовы в эту околесицу поверить.

В одном Валерик Кочарян прав: Азербайджан действительно спешит подписать документы, открывающие дорогу для достижения полноценного мира между двумя кавказскими государствами

Да, в ходе 44-дневной войны Азербайджан действительно понес определенные потери, что закономерно – войн без потерь, к сожалению, не бывает. Но на войне также не принято разглашать количество отстрелянных патронов, поврежденной техники и вышедшего из строя оружия – этот учет ведут специальные службы Минобороны, которые, по понятным причинам, не предают эти данные широкой огласке. Да и насколько важно миллионам азербайджанцев знать, сколько техники, боеприпасов и денег было затрачено на освобождение оккупированных земель? Главное, что эти земли, за которые отдали жизнь сотни шехидов и на которых предстоит жить поколениям азербайджанцев, были в итоге освобождены.

В то же время, какими бы ощутимыми ни были эти потери, они в любом случае на порядок меньше тех, которые понесла армянская сторона – факт, который признают даже недруги Баку и традиционные покровители Еревана.

Вопреки канонам войны оборонявшаяся Армения потеряла значительно больше солдат, за подготовку которых, кстати, отвечал тот самый Валерик Кочарян, который рассуждает сегодня о «больших потерях» армии Азербайджана. Видеохроника времен 44-дневной войны – документальное подтверждение слабой подготовки и панических настроений армянских солдат, разбегавшихся по сторонам при одном лишь звуке подлетающих «байрактаров», которые точечными ударами уничтожали вражескую технику и живую силу.

Наконец, любые потери, понесенные страной в ходе войны, надо оценивать в сопоставлении с реальным состоянием её экономики, ВВП и стратегическими валютными резервами. По всем макроэкономическим показателям Азербайджан на голову превосходит Армению, экономика которой, что называется, дышит на ладан, давно утратив свою независимость.

Валерик-джан рассуждает так, будто в Ереване открыли парк боевых трофеев

Таким образом, какими бы высокими ни были материальные затраты на войну, Азербайджан восстановит их как благодаря своим финансово-валютным резервам, так и за счет доходов от нефтяного и ненефтяного секторов. А вот на что в этом плане рассчитывает Ереван, трудно даже представить.

Справедливости ради отметим, что по большому счету материальные потери, понесенные Арменией в ходе 44-дневной войны, никогда особо не волновали. Поскольку в отличие от Азербайджана, который годами закупал и производил передовые виды оружия и техники, Ереван на эти цели денег почти не тратил. По-видимому, лишь в Москве и в Ереване точно знают, какое количество российского оружия, техники и боеприпасов, а главное, на какую сумму (известно лишь, что исчисляется она десятками миллиардов долларов, – ред.) Армения получила совершенно бесплатно, как говорится, на халяву.

А если не покупаешь на свои родные, то и цена утрат невелика!

Правда, остаются еще людские потери, но это уже обратная сторона армянской действительности, о которой официальный Ереван предпочитает не распространяться.

Несмотря на то, что после победы Азербайджана прошло уже полтора года, в Ереване по-прежнему не стихают протесты родителей убитых, пропавших без вести и попавших в плен армянских солдат.

На что рассчитывают армянские политики и генералы с такой экономикой? Трудно даже предположить!

Тут уместно заметить, что, наблюдая за социальной картиной событий, происходящих в Армении, невольно приходишь к выводу о некоем раздвоении сознания армянского общества: партия власти и требующая реванша оппозиция живут словно в параллельных враждующих мирах, оскорбляя соотечественников последними словами и грозя друг другу всеми земными карами. 

Неужели именно этот фактор отставной генерал Кочарян хочет противопоставить сплоченному как никогда азербайджанскому народу, занятому восстановлением разрушенных армянами городов и сел на прежде оккупированных территориях? Одно лишь сопоставление возрождаемых из руин освобожденных азербайджанских территорий и непрекращающихся демонстраций армянской оппозиции, требующей реванша, а значит, новой крови и новых страданий, убедительно доказывает, кто из двух этих народов стремится к созиданию, а кто – к разрушению.

И как бы подтверждая этот вывод, генерал-майор Валерик Кочарян, отправивший под пули тысячи необстрелянных солдат, заявляет во всеуслышание, что после 9 ноября 2020 года нужно было заниматься не поиском виновных в поражении, а повышением морально-психологического духа в армии. По его словам, эта работа с особой тщательностью должна была вестись с теми призывниками, которые начали пополнять ВС Армении уже после поражения в войне. Сегодня Кочарян призывает дать объективную оценку действиям военнослужащих и поставить на новые рельсы подготовку личного состава армии.

«Армянская армия не проиграла войну, она лишь выполнила поставленные перед ней задачи, - утверждает Кочарян. - Просто силы были неравные, Азербайджан воодушевила Турция, в одиночку против Армении и «Арцаха» он никогда бы не вышел. Знаете, почему Азербайджан спешит подписать документ о мире? Потому что они понесли большие потери, хотя об этом не говорят. Азербайджан спешит добиться мирного соглашения, пока мы не восстановили нашу армию, пока Лао (по-армянски – «маленький мальчик» – ред.) еще спит. А он уже проснулся. Азербайджанцы хорошо знают: когда армяне объединяются, воевать с ними они не смогут. Сегодня мы объединяемся вокруг идеи защиты нашей страны и народа…»

Валерик-джан рассуждает так, будто в Баку, а не в Ереване бессрочно митингуют родители погибших и военнопленных!

Демагогия отставного генерала в духе витиеватого тоста в кругу уже мало что соображающих собутыльников откровенно шокирует. Казалось бы, в ноябре 2020 года Азербайджан достаточно убедительно продемонстрировал армянам, как надо грамотно воевать. Будь Кочарян настоящим генералом, а не демагогом, стремящимся заработать очки на волне реваншистских протестов, он бы призвал соотечественников проанализировать причины поражения армянской армии и сделать соответствующие выводы.

Однако ситуация в Армении накалена до предела, времени анализировать ни у кого нет, поскольку главная цель тех армянских политиков и генералов, которые жаждут реванша на поле боя – это форсировать подготовку пушечного мяса для будущей войны с Азербайджаном. Отсюда и массовые демонстрации протеста, направленные на срыв переговоров между Ереваном и Баку, - в мирной жизни двух народов-соседей сторонникам реванша места нет.

В одном Валерик Кочарян прав: Азербайджан действительно спешит подписать документы, открывающие дорогу для достижения полноценного мира между двумя кавказскими государствами. Но вовсе не потому, что понес потери, а для того, чтобы сконцентрироваться на мирном строительстве и обеспечить дальнейшее экономическое развитие. Причем не только Азербайджана, но и соседней Армении.

Так неужели в Баку об Армении заботятся больше, чем в самом Ереване?..