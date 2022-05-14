Эльнур Мамедов, обозреватель haqqin.az 17:23

Армянское издание news.am цитирует экс-начальника Главного управления подготовки ВС Армении генерал-майора Валерика Кочаряна, заявившего, что Азербайджан понес в 44-дневной войне большие потери, а потому… торопится подписать мирный договор с Арменией. Проще всего было принять этот «аналитический вывод» в качестве очередного продукта замутненного сознания ереванских пикейных жилетов и не принимать его всерьез. Но в данном случае речь идет не о бреднях городского сумасшедшего в кругу себе подобных, а об официальном заявлении кадрового армянского военспеца с генеральскими лампасами на галифе советского покроя. А здесь уже необходимы объяснения. Не для Кочаряна, естественно, который, конечно же, понимает, какую околесицу несет, а для тех его соотечественников, которые готовы в эту околесицу поверить.

Да, в ходе 44-дневной войны Азербайджан действительно понес определенные потери, что закономерно – войн без потерь, к сожалению, не бывает. Но на войне также не принято разглашать количество отстрелянных патронов, поврежденной техники и вышедшего из строя оружия – этот учет ведут специальные службы Минобороны, которые, по понятным причинам, не предают эти данные широкой огласке. Да и насколько важно миллионам азербайджанцев знать, сколько техники, боеприпасов и денег было затрачено на освобождение оккупированных земель? Главное, что эти земли, за которые отдали жизнь сотни шехидов и на которых предстоит жить поколениям азербайджанцев, были в итоге освобождены. В то же время, какими бы ощутимыми ни были эти потери, они в любом случае на порядок меньше тех, которые понесла армянская сторона – факт, который признают даже недруги Баку и традиционные покровители Еревана. Вопреки канонам войны оборонявшаяся Армения потеряла значительно больше солдат, за подготовку которых, кстати, отвечал тот самый Валерик Кочарян, который рассуждает сегодня о «больших потерях» армии Азербайджана. Видеохроника времен 44-дневной войны – документальное подтверждение слабой подготовки и панических настроений армянских солдат, разбегавшихся по сторонам при одном лишь звуке подлетающих «байрактаров», которые точечными ударами уничтожали вражескую технику и живую силу. Наконец, любые потери, понесенные страной в ходе войны, надо оценивать в сопоставлении с реальным состоянием её экономики, ВВП и стратегическими валютными резервами. По всем макроэкономическим показателям Азербайджан на голову превосходит Армению, экономика которой, что называется, дышит на ладан, давно утратив свою независимость.

Таким образом, какими бы высокими ни были материальные затраты на войну, Азербайджан восстановит их как благодаря своим финансово-валютным резервам, так и за счет доходов от нефтяного и ненефтяного секторов. А вот на что в этом плане рассчитывает Ереван, трудно даже представить. Справедливости ради отметим, что по большому счету материальные потери, понесенные Арменией в ходе 44-дневной войны, никогда особо не волновали. Поскольку в отличие от Азербайджана, который годами закупал и производил передовые виды оружия и техники, Ереван на эти цели денег почти не тратил. По-видимому, лишь в Москве и в Ереване точно знают, какое количество российского оружия, техники и боеприпасов, а главное, на какую сумму (известно лишь, что исчисляется она десятками миллиардов долларов, – ред.) Армения получила совершенно бесплатно, как говорится, на халяву. А если не покупаешь на свои родные, то и цена утрат невелика! Правда, остаются еще людские потери, но это уже обратная сторона армянской действительности, о которой официальный Ереван предпочитает не распространяться. Несмотря на то, что после победы Азербайджана прошло уже полтора года, в Ереване по-прежнему не стихают протесты родителей убитых, пропавших без вести и попавших в плен армянских солдат.

Тут уместно заметить, что, наблюдая за социальной картиной событий, происходящих в Армении, невольно приходишь к выводу о некоем раздвоении сознания армянского общества: партия власти и требующая реванша оппозиция живут словно в параллельных враждующих мирах, оскорбляя соотечественников последними словами и грозя друг другу всеми земными карами. Неужели именно этот фактор отставной генерал Кочарян хочет противопоставить сплоченному как никогда азербайджанскому народу, занятому восстановлением разрушенных армянами городов и сел на прежде оккупированных территориях? Одно лишь сопоставление возрождаемых из руин освобожденных азербайджанских территорий и непрекращающихся демонстраций армянской оппозиции, требующей реванша, а значит, новой крови и новых страданий, убедительно доказывает, кто из двух этих народов стремится к созиданию, а кто – к разрушению. И как бы подтверждая этот вывод, генерал-майор Валерик Кочарян, отправивший под пули тысячи необстрелянных солдат, заявляет во всеуслышание, что после 9 ноября 2020 года нужно было заниматься не поиском виновных в поражении, а повышением морально-психологического духа в армии. По его словам, эта работа с особой тщательностью должна была вестись с теми призывниками, которые начали пополнять ВС Армении уже после поражения в войне. Сегодня Кочарян призывает дать объективную оценку действиям военнослужащих и поставить на новые рельсы подготовку личного состава армии. «Армянская армия не проиграла войну, она лишь выполнила поставленные перед ней задачи, - утверждает Кочарян. - Просто силы были неравные, Азербайджан воодушевила Турция, в одиночку против Армении и «Арцаха» он никогда бы не вышел. Знаете, почему Азербайджан спешит подписать документ о мире? Потому что они понесли большие потери, хотя об этом не говорят. Азербайджан спешит добиться мирного соглашения, пока мы не восстановили нашу армию, пока Лао (по-армянски – «маленький мальчик» – ред.) еще спит. А он уже проснулся. Азербайджанцы хорошо знают: когда армяне объединяются, воевать с ними они не смогут. Сегодня мы объединяемся вокруг идеи защиты нашей страны и народа…»