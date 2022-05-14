Турции грозят изоляцией в НАТО

Глава ведущей фракции Европарламента – Европейской народной партии Манфред Вебер предупредил, что Турцию может ожидать изоляция в НАТО в случае блокирования приема Финляндии и Швеции в альянс.

"Всякий, кто поставит под вопрос сплоченность в НАТО, будет изолирован внутри сообщества", – цитирует Вебера медиагруппа Funke.

Напомним, накануне президент страны Эрдоган неожиданно заявил, что Турция не может поддержать расширение альянса, потому что Финляндия и Швеция являются "домом для многих террористических организаций".

Позиция Турции уже вызвала недоумение среди стран-партнеров НАТО. В частности, в Госдепе США уже заявили, что "работают над прояснением позиции Турции в отношении потенциального вступления в НАТО Швеции и Финляндии".