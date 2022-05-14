«Манипуляции и нарушения»: азербайджанское жюри отстранили от Евровидения

В официальном заявлении EBU говорится, что члены жюри Азербайджана, Грузии, Черногории, Польши, Румынии и Сан-Марино исключены из второго полуфинала конкурса. Эти страны обвиняются в манипуляции и нарушении правил.

«При анализе голосования жюри общеевропейским партнером по голосованию Европейского вещательного союза (EBU) после второй генеральной репетиции второго полуфинала конкурса песни «Евровидение 2022» в результатах шести стран были выявлены неправильные схемы голосования.

Чтобы соответствовать инструкции по голосованию конкурса, EBU работал со своим партнером по голосованию, чтобы рассчитать замещающий совокупный результат для каждой заинтересованной страны как во втором полуфинале, так и в Гранд-финале (рассчитывается на основе результатов других стран с аналогичным голосованием). EBU очень серьезно относится к любым предполагаемым попыткам манипулирования голосованием на конкурсе песни «Евровидение» и имеет право отозвать такие голоса в соответствии с официальными инструкциями по голосованию, независимо от того, могут ли такие голоса повлиять на результаты или исход голосования», - говорится в заявлении.