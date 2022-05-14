SOCAR Petroleum опровергает слухи о дефиците топлива и росте цен

Ранее некоторые СМИ писали о том, что на заправках SOCAR Petroleum введены лимиты и водителям отпускается топливо лишь на сумму до 30 манатов.

Сеть заправок SOCAR Petroleum опровергла распространенную в соцсетях информацию о дефиците дизельного топлива и бензина марки AI-92.

«Данные виды топлива продаются бесперебойно и без лимитов. Другие сети заправок в случае необходимости также могут обратиться в 11 терминалов SOCAR Petroleum для того, чтобы покрыть свои потребности в нефтепродуктах», - заявил пресс-секретарь SOCAR Petroleum Узеир Габибейли.

Представитель компании также опроверг слухи о возможном росте цен на топливо.

«По росту цен на топливо не было дано никаких поручений. В целом стоимость бензина местного производства регулируется Тарифным cоветом. Что касается цен на импортируемые виды топлива, то их регулирует рынок», - сказал он.