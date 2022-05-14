США наводняют Европу сжиженным газом

Соединенные Штаты уже перенаправили значительные объемы своего сжиженного природного газа (СПГ) в Европу, привержены тому, чтобы продолжать такие поставки до конца года. Об этом сообщил в воскресенье госсекретарь США Энтони Блинкен на пресс-конференции в Берлине по итогам неформальной встречи руководителей внешнеполитических ведомств государств - членов НАТО.

"Мы весьма поддерживаем усилия Евросоюза по введению эмбарго на импорт российской нефти. Этот процесс должен осуществлять Евросоюз", - сказал он.

"В то время как это происходит, Соединенные Штаты предприняли ряд шагов, чтобы оказать помощь, - отметил Блинкен. - Например, для устранения пробелов в энергоснабжении Европы мы уже перенаправили значительные объемы поставок СПГ в Европу".

"Президент намерен продолжать делать это до конца года, чтобы гарантировать изобилие энергоресурсов на мировых рынках, а также попытаться обеспечить, чтобы рост цен, вызванный ситуацией на Украине, был предотвращен и держался под контролем", - сказал он.