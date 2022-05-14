В Беларуси анонсировали расширение «путинского НАТО»

Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) будет расширяться, через несколько лет в нее войдут десятки стран, заявил глава Минобороны Белоруссии Виктор Хренин.

"Я думаю, что организация будет расширяться. Мы скоро увидим, как изменится мироустройство, но ОДКБ продемонстрировала свою боеготовность, свое миролюбие, и я думаю, что через несколько лет это будет уже не шесть стран. Это будут десятки государств, которые ценят мир и стабильность, а не агрессивность и изменение политического строя других государств", - сказал Хренин белорусской военной газете "Во славу Родины".

По его словам, "угрозы и вызовы постоянно меняются".

"Конечно, я не думаю, что куда-то исчезнут цветные революции, пропадут терроризм и наркотрафик, торговля людьми и биологические угрозы. На фоне этих вызовов и будет развиваться организация, определяя соответствующие формирования и средства, которые должны противодействовать новым вызовам и угрозам", - отметил глава Минобороны Белоруссии.