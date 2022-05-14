В Харькове снова запускают метро

Харьковский метрополитен готовится к возобновлению работы. Людей, для которых подземка стала домом, расселят. Об этом городской голова Игорь Терехов сообщил в комментарии журналистке ICTV Татьяне Доцяк.

По словам мэра, открытие возможно в ближайшие пару недель.

"Мы говорили с руководством метрополитена... Вначале был такой вывод, вы знаете, что при сильных бомбежках у нас был посечен метромост. Сегодня нам дают заключение, что метромост пока в нормальном состоянии и через него можно пропускать составы метрополитена. Поэтому, я думаю, неделя, полторы, две и первые поезда уже начнут ходить по метрополитену!", - говорит Терехов.