Известны все представители Азербайджана в футбольных еврокубках

Согласно регламенту, игру предпоследнего и последнего туров проходят одновременно. Все матчи начались в 17:00. Перед этим туром не были определены обладатели двух оставшихся путевок в Лигу конференций. Борьбу вели «Зиря», «Габала» и «Сабах». В результате «Зиря» и «Габала» завоевали право выступать в еврокубках, а «Сабах» остался за бортом континентального соревнования.

«Сабах» сыграл дома вничью с «Сумгаитом» – 2:2. Лишившись на 53-й минуте удаленного Амина Сейдиева, хозяева пропустили два мяча на 56-й и 83-й минутах. Отличились Вургун Гусейнов и Рагим Садыхов. «Сабаху», правда, удалось все же уйти от поражения: на 5-й добавленной минуте пенальти реализовал Кристиан Себальос, а на 6-й – забил Алексей Кащук. Однако эта ничья ничего команде Мурада Мусаева не дала, так как конкуренты «Сабаха» сыграли удачнее. «Зиря» в родных стенах со счетом 1:0 обыграла «Нефтчи» благодаря голу Рамина Ахмедова на 81-й минуте. А «Габала» с таким же результатом в гостях победила «Шамахы». На 25-й минуте единственный гол забил Эмиль Сафаров.

В еще одном матче тура «Карабах» на поле соперника разгромил «Сабаил» – 3:0. Ворота аутсайдера чемпионата поразили Рауф Гусейнли (71-я минута), Муса Гурбанлы (87-я) и Рамиль Шейдаев (90+1-я).

Итак, определились все четыре представителя Азербайджана в еврокубках. «Карабах» сыграет в Лиге чемпионов, а «Нефтчи», «Зиря» и «Габала» – в Лиге конференций.

Турнирное положение

1. «Карабах» - 66 очков (27 матчей)

2. «Нефтчи» - 50 (27)

3. «Зиря» - 46 (27)

4. «Габала» - 44 (27)

5. «Сабах» - 40 (27)

6. «Шамахы» - 21 (27)

7. «Сумгаит» - 19 (27)

8. «Сабаил» - 15 (27).