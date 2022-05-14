Швеция официально приняла решение о подаче заявки в НАТО

Швеция официально приняла решение о подаче заявки на членство в НАТО. Об этом заявили в правящей социал-демократической партии страны.

Ранее аналогичным образом поступила Финляндия.

Замглавы МИД России Александр Грушко накануне назвал вступление Финляндии и Швеции в НАТО стратегическим изменением, которое Россия не оставит без политической реакции. Ответ на расширение НАТО, по его словам, будет зависеть от того, какую инфраструктуру альянса разместят в Швеции и Финляндии.

Россия неоднократно указывала, что у нее нет никаких враждебных намерений к этим странам. Однако, по оценке Грушко, в НАТО могут объявить об уязвимости своего северного фланга и необходимости размещения там дополнительных контингентов.