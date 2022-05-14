Пашинян летит в Москву
Премьер-министр Армении Никол Пашинян 16 мая с рабочим визитом отбудет в Россию.
Как сообщает Новости Армения, Пашинян в Москве примет участие в заседании Совета коллективной безопасности ОДКБ.
Премьер-министр Армении Никол Пашинян 16 мая с рабочим визитом отбудет в Россию.
Как сообщает Новости Армения, Пашинян в Москве примет участие в заседании Совета коллективной безопасности ОДКБ.
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