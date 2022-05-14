Трамп все еще обижен на Twitter

Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что никогда не вернется в социальную сеть Twitter. Об этом сообщает РИА Новости.

«Признателен за предложение, но я никогда не вернусь в Twitter», - говорится в заявлении Трампа.

По его словам, он предпочтет присутствие в собственной соцсети Truth.

При этом Трамп считает, что объявленная цена, которую готов за соцсеть заплатить предприниматель Илон Маск, завышена. Экс-президент США утверждает, что только дурак купил бы Twitter за такие деньги.

«А Илон не дурак. Кроме того, как можно проводить сделку, когда он, возможно, незаконно купил свою долю», - отметил Трамп.