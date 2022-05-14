Талибы не отпустили Карзая на похороны главы ОАЭ

Представители радикального движения «Талибан» не позволили бывшему президенту Афганистана Хамиду Карзаю посетить похороны экс-главы ОАЭ шейха Халифы бен Заида Аль Нахайяна. Об этом в воскресенье сообщил афганский телеканал Tolo News со ссылкой на источник в окружении Карзая.

По его словам, экс-президент Афганистана должен был присутствовать на траурной церемонии, а подготовкой его визита занималось посольство ОАЭ в Кабуле. Однако, отмечает источник, после того как указанное досье было передано в ведение МИД талибов, на визит Карзая и его участие в церемонии был наложен запрет.

Сами талибы утверждают, что они не располагают сведениями об этом инциденте.