Валерий Кантор, специально для haqqin.az, Тель-Авив 21:43

Поселившись в Израиле и начав делать утреннюю зарядку на пляже, я тут же подметил у местных странное упражнение: поджав левую ногу, они долго стоят на правой, а потом наоборот – поджимают правую и стоят на левой. Укрепляют вестибулярный аппарат, подумал я и включил это упражнение в свою зарядку, но, признаюсь, успеха не добился: мой рекорд стойки на правой ноге – 60 секунд, а на левой – 80. Видимо, потому что я левша, решил я, однако дальнейший опыт проживания в стране привел меня к более глубоким выводам. Оказывается, это отнюдь не спортивное упражнение, а способ государственного устройства: пробалансировав пару лет на правом правительстве, Израиль отжимает его от власти и пытается, как сейчас, постоять на левом. Но если правое какое-то время обеспечивало равновесие, то нынешнее левое зашаталось чуть ли не с первого дня и наверняка бы рухнуло, не найди оно два костыля – арабскую партию РААМ (Объединенный арабский список) и американского президента Байдена. При этом костыль по имени РААМ приходится постоянно смазывать, уговаривая не отпасть направо, в оппозицию, а американский запугивать: уберете поддержку, мы не устоим и власть перехватит страшный-престрашный Биби!

Битва двух еврейских спецназовцев – уже шоу Вот уже, как минимум, два года на ринге израильского политического Колизея сражаются два еврейских гладиатора: бывший капитан израильского спецназа и политический тяжеловес Беньямин Нетаньяху и его политический ученик, майор того же элитного спецназа по имени Нафтали Беннет. Год назад сразу несколько птенцов гнезда Нетаньяху – Либерман, Лапид, Беннет, Саар и Шакед – вылетели из-под опеки своего шефа, с криком «Только не Биби!» ударились оземь, обратились в стаю молодых волчат и скопом свалили Нетаньяху с премьерского Олимпа. А потом то ли кости бросили, кому занять его место, то ли на кофейной гуще стали гадать, только никак не смогли выбрать главного и выбрали сразу двух – Лапида и Беннета. А те бросили «орел-решку» и выпало сначала Беннету два года править, а потом Лапиду стать его сменщиком. То есть, даже в политических шоу у Израиля свой стартап. Ни у одной страны в мире нет сразу двух премьер-министров, а у нас есть!

Причем, у каждого свой штат, офисные здания, машины и прочие бенефисы, вот какое богатое у нас государство! Что там США? Нищие просто! Даже у Объединенных Арабских Эмиратов всего 24 министерства, а у нас 28! И какие! Министерство по охране окружающей среды! Помимо Министерства иностранных дел, Министерство по делам диаспоры! Помимо Министерства внутренних дел – Министерство внутренней безопасности! А помимо Министерства сельского хозяйства и аграрного развития – Министерство развития периферии, Негева и Галилеи + Министерство по делам поселений + Министерство региональной кооперации! То есть, в стране протяжённостью с севера на юг 470 км, а в самом широком месте 135 км, этими бескрайними просторами управляют сразу четыре министерства! И, наконец, еще интересней: есть министр финансов Израиля Авигдор Либерман, а помимо него есть еще и министр в Министерстве финансов по имени Хамед Амар! Все-таки не зря я горжусь своим еврейством и даже бравирую им в своих романах! Умная мы нация, ничего не скажешь! Нефти нет, золота нет, алмазов нет и, вообще, из природных ископаемых – одни археологические останки прежних цивилизаций. А какая армия, какие цены на квартиры и дачи! Откуда деньги, Зин? Мозгами торгуем, стартапами. В еврейском государстве умное еврейское правительство показало за последние сутки чудеса эквилибристики! При ничейном счете депутатов в Кнессете – 60 у правительственной коалиции во главе с майором Беннетом и 60 у оппозиции – оппозиция во главе с капитаном спецназа Нетаньяху объявила о намерении поставить законопроект о досрочном роспуске Кнессета и недоверии правительству. И вся страна, затаив дыхание, ждала, рухнет еврейское правительство без арабской поддержки или не рухнет? С какой ноги встанет сегодня утром Мансур Аббас, председатель арабской партии РААМ? Станет он, капризник, спасительным костылем левого правительства или не станет?