В пятницу Рижская дума приняла решение начать все подготовительные работы, необходимые для будущего демонтажа памятника. «За» выступили 38 депутатов, «против» – 7, воздержавшихся не было.

После оглашения данного решения в столице Латвии прошла еще одна акция протеста, в которой приняли участие около 200 человек.

По данным издания Delfi, сотрудники полиции задержали на Ратушной площади семь человек, в том числе лидера «Русского союза Латвии», депутата Европарламента Татьяну Жданок.