В Украину направляется крупнейшая группа международных следователей

В Украину для расследования военных преступлений, которые совершили российские оккупанты, приедут 42 следователя Международного уголовного суда (МУС). Об этом сообщил главный прокурор МУС Карим Хан, пишет Lemonde.

Он отметил, что это «крупнейшее развертывание, когда-либо предпринятое его офисом». В группу следователей входят 30 специалистов из Нидерландов, в том числе судмедэксперты и аналитики, которым предстоит «найти факты и установить истину».

Прокурор подчеркнул, что его не волнует, будет ли вершить правосудие МУС или национальные власти – «главное, чтобы расследования были заслуживающими доверия, честными и независимыми, и чтобы судья мог потом принять решение».