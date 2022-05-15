Украина отбила 17 атак на Донбассе

В Донецкой и Луганской областях в воскресенье ВСУ отбили 17 атак и уничтожили 18 единиц вражеской техники, из которых два вертолета, сообщает группировка Объединенных сил, оперативно-тактическая группировка «Восток».

«Оккупанты обстреляли 23 населенных пункта в Донецкой и Луганской областях, разрушили и повредили 32 жилых дома. Украинские защитники и защитницы из состава группировки Объединенных сил отразили сегодня 17 атак врага. Еще на 2 локациях продолжаются бои», - говорится в сообщении.