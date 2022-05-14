Россия и Белоруссия могут потерять рынок калийных удобрений

Санкции, введенные западными странами против России и Белоруссии, а также последовавшие за ними трудности с логистикой, могут привести к тому, что страны потеряют калийный рынок Африки, а их место займут другие поставщики, такие как Канада, Израиль или Иордания. Об этом пишет издание «Белорусы и рынок».

После того как поставки калийных удобрений из России и Белоруссии в Африку были приостановлены, властям Нигерии пришлось срочно закупать их у Канады. По данным издания, только в текущем месяце цены на поставки хлористого калия в Западную Африку выросли более чем на 250% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Если с 2019 года калий в Нигерию эксклюзивно поставляло российское предприятие «Уралкалий», то сейчас ему на смену может прийти канадский Canpotex, владельцем которой является крупнейший производитель калийных удобрений Nutrien. Так, в мае Нигерия ожидает три грузовых судна с канадским калием. Помимо Нигерии, Канада рассматривает также возможность поставок удобрений в ЮАР и Марокко. Кроме того, в калийном рынке африканских стран заинтересованы Иордания и Израиль, уточняет издание.

Официальная статистика по экспорту удобрений из Белоруссии закрыта, однако эксперты полагают, что из-за потери Клайпедского порта он сейчас остановлен.