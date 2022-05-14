Махир Эмрели стал чемпионом Хорватии

В воскресенье «Динамо» со счетом 3:1 обыграло клуб «Шибеник» и с 76 очками за тур до финиша стало недосягаемым для ближайшего преследователя – «Хайдука». Махир Эмрели в этом матче участия не принял, оставшись в запасе.

Напомним, Махир перешел в «Динамо» этой зимой, скандально расставшись со своим бывшим клубом – польской «Легией». В чемпионате Хорватии Эмрели забил два гола.