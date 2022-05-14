В Украине сменили командующего теробороной
Президент Украины Владимир Зеленский сменил командующего Сил территориальной обороны Вооруженных сил страны. Об этом говорится в соответствующих указах президента, размещенных на сайте главы государства.
Указом №336/2022 освободил от должности командующего Сил теробороны ВСУ Галушкина.
«Назначить генерал-майора Танцюру Игоря Ивановича командующим Силами территориальной обороны Вооруженных сил Украины», - говорится в указе №337/2022.
Бригадный генерал Юрий Галушкин был назначен командующим Силами территориальной обороны Вооруженных сил Украины 1 января этого года.