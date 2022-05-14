В Иране продолжаются массовые протесты, вызванные ростом цен на продукты из муки на 300%. Как сообщает РЕН ТВ, отчаявшиеся граждане начали грабить продуктовые магазины и склады.

По информации Reuters, протесты из-за сокращения государственных субсидий на продукты питания и резкого скачка цен спровоцировали выход на улицу людей и с политическими лозунгами – иранцы якобы сжигают портреты высших лидеров, призывая тех уйти в отставку.

Более того, по неподтвержденным данным, в ходе митингов были убиты четыре человека (накануне сообщалось об одном погибшем).