Эльнур Мамедов, обозреватель haqqin.az 02:19

Казалось бы, после принятых руководством страны строгих мер, ушли в прошлое мошеннические схемы, когда одну и ту же квартиру в новостройках продавали сразу нескольким покупателям. Но, как рассказала haqqin.az жительница 9-го микрорайона Хаджар Исмайлова, мнение это ошибочное, и кидалы-руководители МТК по-прежнему продолжают свои грязные махинации. Хаджар ханым искала для дочери квартиру в новостройке. И когда ее знакомый, Атил Юсифов, рассказал, что МТК «Махал», где он работает, предлагает качественные квартиры в том же районе, она очень обрадовалась. Вместе они пошли к председателю МТК Эльвину Рагимову, который сумел убедить потенциальную покупательницу, что лучше жилья ей не найти.

Хаджар ханым внесла залог в 3.000 долларов, после чего, 13 февраля 2018 года, заплатила еще около 58.000 манатов и заключила с МТК договор о купле-продаже квартиры площадью 161 кв.метр по цене 192.000 манатов. Радости женщины, получившей вместе с копией договора официальные финансовые справки, не было предела. Впрочем, длилась эта радость недолго. Когда вскоре Хаджар ханым с близкими наведалась в здание, чтобы осмотреть будущую квартиру дочери и подумать, как ее отремонтировать, комендант не пустил ее на порог, сославшись на приказ Эльвина Рагимова. В ответ на просьбу женщины объяснить, что происходит, председатель МТК ответил просто и доходчиво: «Человек, который привел вас ко мне, задолжал МТК крупную сумму, и я списал его долг за счет вашего взноса». Когда же Рагимову напомнили, что человек этот не имеет к Хаджар ханым никакого отношения, не говоря уже о том, что на руках у нее есть официальные документы МТК, Рагимов, пожав плечами, ответил, что документы эти для него - пустые бумажки. Мол, хотите порвите их, хотите - подавайте на меня в суд. После этого Хаджар несколько раз ходила к Эльвину Рагимову в надежде, что тот смилостивится и вернет ей залог за квартиру, но председатель МТК был неумолим. И начались судебные тяжбы. К тому моменту махинации в МТК «Махал» были уже известны в судах всех инстанций, а представленные Исмайловой документы, которые противная сторона называла «ничего не значащими бумажками», не вызывали сомнений в ее искренности. В результате судьи удовлетворили иск Хаджар Исмаиловой.

При этом председатель МТК всякий раз выступал с протестами, выдвигал встречные иски и лишь в Верховном суде ему удалось добиться решения, обязывающего апелляционный суд пересмотреть дело из-за незначительной формальной зацепки. Цель Эльвина Рагимова была ясна – максимально затянуть процесс, чтобы измотать женщину непривычными для нее судебными тяжбами, в которых сам он чувствовал себя, как рыба в воде. В результате ему удалось растянуть простое дело на целых три года. И даже после того, как Верховный суд вынес окончательное и не подлежащее обжалованию решение в пользу Хаджар Исмаиловой, председатель МТК закрутил новую судебную карусель. С окончательным и обязательным к исполнению решением суда Исмайлова обратилась в службу пробации Насиминского района. Которая выставила на аукцион принадлежащую МТК «Махал» квартиру площадью 74 кв. метров. Средства от её продажи должны были перейти к Хаджар в качестве компенсации за внесенный аванс. Но даже решение Верховного суда не смогло переубедить Эльвина Рагимова. «Думаешь я тебе отдам квартиру? – сказал он женщине. - Запомни, я бывший кэгэбэшник и в какой-нибудь из твоих бумажек все равно найду зацепку и затаскаю тебя по судам! А квартиры тебе не видать, так и знай!..»