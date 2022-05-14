Мамед Эфендиев, отдел экономики 02:40

Ожидается, что главы МИД стран Евросоюза сегодня достигнут соглашения по эмбарго на российскую нефть. Об этом уверенно говорит и глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель, и многие из министров. Они решительно намерены избавиться от зависимости от российской нефти, а несколько стран, доступ которых к нефтяным источникам затруднен, видимо, получат какие-то послабления. В любом случае глобальный нефтяной рынок недополучит значительные объемы «черного золота», что приведет к дальнейшему росту на нефть. По последним прогнозам Международного энергетического агентства (МЭА), снижение предложения российской нефти на мировом рынке во второй половине года может достигнуть уже 3 млн баррелей в сутки. Чтобы представить себе масштабы такого спада, достаточно отметить, что сокращение Россией добычи нефти в апреле почти на 1 млн баррелей в сутки привело к снижению глобальных поставок на 710 тыс баррелей в сутки - до 98,1 млн баррелей в сутки.

А тут и ОПЕК в четверг понизила прогноз роста предложения нефти со стороны стран, не входящих в организацию, в текущем году на 0,3 млн баррелей в сутки, правда, тоже в основном из-за России. И не случайно цены на нефть поднимаются, в пятницу на фоне опасений по поводу предложения топлива на мировом рынке июльские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже подорожали до 109,42 доллара за баррель. А на WTI на июнь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи цена выросла до 108,04 доллара за баррель. Цены растут, что не устраивает Запад, особенно США, но повлиять на уверенный рост они не могут. К тому же цены на природный газ в Европе также растут, что неизбежно отразится на нефтяных котировках. Правда, МЭА утверждает, что мир не останется без нефти даже при снижении добычи в России. Мол, наращивание производства в других странах и замедление роста спроса из-за карантина в Китае предотвратят большой дефицит. Здесь ожидают, что со временем неуклонно растущие объемы добычи ОПЕК+ и США наряду с замедлением роста спроса помогут компенсировать острый дефицит предложения. Но говорить о большом увеличении добычи в скором времени говорить пока рано, а распространение COVID-19 в Китае может продлиться и не так уж долго. А что потом? Большие надежды в Европе были связаны с Ираном, которому пророчат освобождение в скором времени от западных санкций. Но и в Тегеране отмечают, что не намерены конкурировать с Москвой на нефтяном рынке в случае заключения западными странами СВПД с Ираном. У Ирана давно есть свои постоянные покупатели нефти, и сегодня он экспортирует свою нефть на полную мощность. То есть Иран производит на полную мощность и продает максимальный объем нефти прямо сейчас. И если СВПД даже будет подписан, то мощность производства и объем продаж может еще немного увеличиться. Но и тогда Тегеран не собирается быть конкурентом Москвы на нефтяном рынке, оставляя спрос неудовлетворенным.

В этом свете вызывает интерес заявление президента Ассоциации нефти и газа США Тима Стюарта, с которым он выступил в субботу. Он сказал, что страна переживает самый тяжелый кризис в энергетике за последние 50 лет. И обвинил нынешние американские власти в том, что они не только не предпринимают необходимых действий, но и мешают тем, кто хочет разрешить кризис в энергетике. "У этой администрации нет никакой стратегии, как нам помочь из этого выбраться, и, честно говоря, все их действия контрпродуктивны для тех из нас, кто пытается решить проблему». А тем временем президент США Джо Байден первым сделал шаг для примирения с Объединенными Арабскими Эмиратами, с которыми у Вашингтона в последнее время были очень натянутые отношения. В поздравлении, направленном наследному принцу Абу-Даби Мухаммеду бен Заиду Аль Нахайяну по случаю избрания его новым президентом ОАЭ, американский лидера заявил, что Эмираты являются важнейшим партнером Штатов и пожелал укрепления отношений стратегического партнерства между странами. И выразил пожелание взаимодействовать с руководством ОАЭ, играющими не последнюю роль в ОПЕК, с целью «дальнейшего укрепления связей».