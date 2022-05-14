В Ереване вновь протесты, начались задержания
Ереванская полиция перешла к задержаниям участников автопробега оппозиционного движения «Сопротивление», передает «Спутник».
Отмечается, что 08:00 утра протестующие начали акции неповиновения и провели автошествие. Сотрудники правоохранительных органов остановили шествие в центре города и стали выводить водителей из машин.
Напомним, что 2 мая в Ереване возобновились акции протеста, организованные оппозиционными силами Армении. Участники протестного движения требуют отставки властей Армении.