В Ереване вновь протесты, начались задержания

Ереванская полиция перешла к задержаниям участников автопробега оппозиционного движения «Сопротивление», передает «Спутник».

Отмечается, что 08:00 утра протестующие начали акции неповиновения и провели автошествие. Сотрудники правоохранительных органов остановили шествие в центре города и стали выводить водителей из машин.

Напомним, что 2 мая в Ереване возобновились акции протеста, организованные оппозиционными силами Армении. Участники протестного движения требуют отставки властей Армении.