В ведомстве также опубликовали видео с украинскими воинами на указанном участке границы.

"227-й батальон 127-й бригады Сил территориальной обороны ВСУ г.Харькова вытеснил россиян и вышел на участок государственной границы", - говорится в сообщении Минобороны в фейсбуке.

Бойцы Сил территориальной обороны Харькова оттеснили российских солдат на одном из участков линии фронта и вышли к государственной границе Украины в Харьковской области, сообщает Минобороны Украины.

"Господин президент, Верховный главнокомандующий Вооруженных сил Украины, докладываем: сегодня, 15 мая, 227-й батальон 127-й бригады Сил территориальной обороны вышел на границу, на разделительную полосу с Российской Федерацией, со страной-оккупантом. Мы дошли, господин президент, мы тут!" - говорит один из воинов.

О выходе украинских защитников на участок госграницы сообщил и глава Харьковской ОВА Олег Синегубов. Он уточнил, что бойцы Сил ТрО восстановили пограничный знак на упомянутом участке границы.

"Защитники Харьковщины вышли на государственную границу Украины. Гордимся бойцами 227-го батальона 127-й бригады Сил территориальной обороны ВСУ, восстановившим пограничный знак на участке государственной границы! Спасибо каждому, кто рискуя жизнью, освобождает Украину от российских захватчиков", - написал Синегубов в своем телеграм-канале.