Россия и Иран будут сотрудничать в нефтегазовой отрасли

Иран и Россия достигли хороших решений в нефтегазовой сфере, Тегеран передал Москве "карту сотрудничества" в этой отрасли, заявил посол республики в Москве Казем Джалали в интервью РИА Новости.

Он отметил, что президент Ирана Ибрагим Раиси включил в рабочую повестку правительства серьезное рассмотрение направлений сотрудничества в различных сферах энергетики с российскими компаниями и правительством России.

По его словам, Москва и Тегеран провели переговоры и "достигли хороших решений в сфере добычи, развития нефтегазовых месторождений, переработки, нефтеочистки, нефтехимии и передачи оборудования и технологий, которые являются стратегическими в нефтегазовой отрасли. Составлена даже всеобъемлющая и полная карта сотрудничества с Россией, которая была передана должностным лицам страны".

Дипломат также заявил о возможности учреждения компаниями Ирана и России совместного завода по производству оборудования для нефтегазовой сферы и в дальнейшем экспортировать продукцию: "Мы можем использовать потенциал и возможности российских компаний в добыче, освоении нефтяных месторождений, изготовлении оборудования и передаче технологий. Кроме того, компании двух стран могут, учредив совместный завод в Иране и производя сверх используемого в Иране оборудования, осуществлять его экспорт".