Американские аналитики: Россия отказалась от окружения армии Украины в Донбассе

Командование Вооруженных сил России, по всей видимости, отказалось от планов завершения крупномасштабного окружения украинских подразделений от Донецка до Изюма в пользу завершения захвата Луганской области, считают аналитики из американского Института изучения войны (Institute for the Study of War - ISW).