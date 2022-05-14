Американские аналитики: Россия отказалась от окружения армии Украины в Донбассе

Командование Вооруженных сил России, по всей видимости, отказалось от планов завершения крупномасштабного окружения украинских подразделений от Донецка до Изюма в пользу завершения захвата Луганской области, считают аналитики из американского Института изучения войны (Institute for the Study of War - ISW).

В опубликованном 15 мая докладе эксперты согласились с оценкой главы Луганской областной военной администрации Сергея Гайдая, заявившего ранее, что Генштаб российской армии понимает, что не сможет захватить Донецкую область, но рассчитывает на способность выйти к административным границам Луганской области, передает Deutsche Welle.

"Российское военное командование, скорее всего, будет уделять приоритетное внимание битве за Северодонецк в будущем, при этом некоторые усилия будут направлены на нарушение украинских наземных линий связи в восточной части Донецкой области. Российские силы продолжают скоординированные усилия по захвату Северодонецка с севера и юга, что может привести к меньшему окружению украинских войск, чем предполагалось изначально", - отмечается в докладе ISW.

По мнению экспертов, неудачные попытки россиян пересечь реку Северский Донец в районе Кременной могут сместить операцию ВС России по окружению ВС Украины дальше на восток, ближе к Северодонецку через Рубежное и заставить отказаться от планов проведения более широкого окружения по нескольким направлениям.

В то же время ISW предполагает, что у вторгнувшейся в Украину российской армии закончились боеспособные резервисты, что вынуждает ее командование привлекать в регулярные армейские части и морскую пехоту служащих из самых разных элементов, включая частные военные компании и марионеточных ополченцев.