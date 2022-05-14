Иран ждет Путина
«Иран ожидает, что президент России Владимир Путин посетит Тегеран с ответным визитом». Об этом заявил иранский посол в Москве Казем Джалали, передает РИА Новости.
Посол отметил, что Иран готов в подходящие сроки принять президента Российской Федерации и заинтересован провести в Тегеране саммит глав стран «астанинского формата».
Джалили также подчеркнул, что визит президента Ирана Ибрагима Раиси 19-20 января текущего года в Москву стал поворотным моментом в отношениях двух стран.