В России экспроприировали заводы Renault и будут выпускать "Москвичи"

На территории России решили конфисковать предприятия французской корпорации Renault, которая приостановила свою деятельность после вторжения в Украину. На московском заводе вместо автомобилей под брендами Renault и Nissan будут выпускать "Москвичи". Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

"Я принял решение забрать завод на баланс города и возобновить производство легковых автомобилей под историческим брендом "Москвич"", - написал Собянин на своем сайте.

Кроме того, как сообщило министерство промышленности и торговли РФ, 67,69% акций автоконцерна "АвтоВАЗ" переходят в собственность ФГУП "НАМИ". О том, что будут делать на заводе, который выпускал "Жигули", не сообщается.